تايمز: إسرائيل تؤجل هجومًا على إيران بعد تسريب معلومات استخباراتية أمريكية

وكالات

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، أن إسرائيل أرجأت هجومًا تخطط لشنه على إيران ردًا على هجوم صاروخي إيراني، وذلك بعد تسريب معلومات استخباراتية حساسة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما أجبر إسرائيل على وضع خطة بديلة.

وذكرت الصحيفة أن الوثيقة الأمريكية السرية، التي يُعتقد أنها تحتوي على تقييم لخطط الهجمات الإسرائيلية، كشفت عن نية إسرائيل الرد على إطلاق نحو 200 صاروخ باليستي إيراني، والذي وقع في وقت سابق هذا الشهر انتقامًا لهجمات إسرائيلية على حلفاء إيران في الشرق الأوسط.

تم نشر الوثيقة، المصنفة "سري للغاية"، على قناة مؤيدة لإيران على منصة "تيليجرام" يوم الجمعة الماضي، ويبدو أنها تتضمن تقييمًا أمريكيًا للرد الإسرائيلي المحتمل استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية.

أشارت الوثيقة إلى صاروخين باليستيين إسرائيليين يطلقان من الجو، وهما "جولدن هورايزن" و"روكس"، ورغم عدم ذكر أهداف محددة، تخشى إسرائيل أن يساعد التسريب إيران في التنبؤ بأنماط الهجمات المحتملة، ما دفعها إلى وضع خطة بديلة تتطلب اختبارات مفصلة قبل المضي قدمًا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "تسريب الوثائق الأمريكية أدى إلى تأخير الهجوم بسبب الحاجة إلى تعديل استراتيجيات ومكونات معينة، وسيكون هناك رد انتقامي، لكنه سيستغرق وقتًا أطول مما كان مخططًا له".

من جهته، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يحقق في التسريب غير المصرح به للوثائق السرية حول استعدادات إسرائيل للهجوم. بينما صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال وجوده في روما، أنه لا توجد مؤشرات على تورط موظفين من مكتب وزير الدفاع في التحقيق المتعلق بالتسريب.