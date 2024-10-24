في معارك جنوب لبنان.. إصابة عشرات الجنود الإسرائيليين خلال الساعات الأخيرة

وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن عشرات الجنود الإسرائيليين نُقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم خلال معارك عنيفة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، خلال الساعات الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 5 جنود في الاشتباكات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن مستشفى "رمبام" في حيفا أنه استقبل 7 جنود إسرائيليين أصيبوا في المعارك جنوب لبنان.

من جهته، قال حزب الله عبر بيانات على منصة "تليجرام" إنه استهدف مواقع إسرائيلية بصليات صاروخية، بما في ذلك 6 تجمعات للجنود في مستوطنتي مسكفعام والمنارة وموقع المالكية العسكري.

وأشار إلى أنه قصف تجمعات إسرائيلية أخرى في مناطق شرقي بلدة عيترون، والأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بالإضافة إلى مناطق أخرى في الجنوب.

وذكر حزب الله أنه دمر 4 دبابات ميركافا جنوب لبنان، واستهدف بصليات صاروخية مدنًا إسرائيلية، بينها نهاريا وصفد ومستوطنتا كرمئيل وكريات شمونة، إلى جانب 3 قواعد وثكنات للجيش الإسرائيلي في مناطق شمالي إسرائيل.

وأشار الحزب إلى أنه شن هجوماً باستخدام سرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة "راموت نفتالي"، مؤكداً إصابة الأهداف بدقة.