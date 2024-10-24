إعلان

الدفاع المدني: أكثر من 150 شهيد وجريح بقصف للاحتلال لمخيم جباليا

09:39 م الخميس 24 أكتوبر 2024

الدفاع المدني: أكثر من 150 شهيد وجريح بقصف للاحتلا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، سقوط أكثر من 150 مدنيا ما بين شهيد وجريح جراء قصف الاحتلال 13 منزلا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كان مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، قال إن الاحتلال استهداف المستشفى بشكل مباشر.

وأضاف أبو صفية، أن الاعتداء الإسرائيلي ألحق أضرارا جسيمة بالمستشفى، موضحا أن الاعتداء ألحق أضرارا جسيمة بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وتابع، أن الاحتلال رفض إجلاء المرضى من المستشفى أو إدخال أي مساعدات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات لا نستطيع القيام بها في المستشفى.

وأكمل مدير المستشفى، أن القوات الإسرائيلية تحول دون وصول المساعدات اللازمة للمستشفى، موضحا أن القوات الإسرائيلية ما زالت في محيط المستشفى.

وأوضح، أن ما ترتكبه قوات الاحتلال جريمة قتل متعمد، قائلا: "لا إمكانيات لدينا للقيام بالجراحات التي يحتاجها المرضى وأغلب الجراحين اعتقلوا".

قطاع غزة مخيم جباليا مستشفى كمال عدوان قوات الاحتلال قصف للاحتلال لمخيم جباليا طوفان الأقصى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الطائرات الإسرائيلية تستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان وشرقه

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة