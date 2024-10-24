بن غفير: فقدنا عضوًا بارزًا خلال الاشتباك مع حزب الله

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن إسرائيل فقدت عضوًا بارزًا خلال الاشتباك مع حزب الله.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن 5 جنود قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي انتحر بسبب معاناته النفسية مع حالة "اضطراب ما بعد الصدمة".

يذكر أن عدة جنود للاحتلال انتحروا بعد انتهاء مهامهم القتالية في قطاع غزة.