البرهان يتفقد القوات في شرق السودان وسط هجمات انتقامية لقوات الدعم السريع

وكالات

زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، المنطقة الشرقية بمحور الفاو في ولاية القضارف شرقي السودان.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع "هجمات انتقامية" نفذتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، ردًا على انشقاق القيادي أبو عاقلة كيكل عن قوات الدعم السريع.

اطلع البرهان خلال زيارته وفقًا لمنصة "وطن" الإعلامية السودانية، على جاهزية القوات المسلحة والقوات المشتركة لخوض ما أسماه "معركة الكرامة والعزة" ضد ما وصفه بـ "مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة"، كما تلقى عرضًا عن سير العمليات من قيادة المتحركات العسكرية.

وزار البرهان الأربعاء الماضي، حامية "الرُوا" في منطقة البطانة شرقي الجزيرة، لمتابعة استعدادات القوات المسلحة لاستعادة مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، وذلك انطلاقًا من شرق الجزيرة وأم القرى.

وأعلن البرهان أثناء الزيارة استعداد القوات المسلحة السودانية لتزويد المقاومة الشعبية في منطقة البطانة بالأسلحة اللازمة. وفي كلمة خلال مراسم عزاء قائد الجيش في منطقة "البطانة العسكرية"، العميد أحمد شاع الدين، الذي قُتل في معارك يوم الثلاثاء، قال البرهان: "عهدنا مع الشهداء هو مواصلة الطريق حتى القضاء على قوات الدعم السريع. حديثنا سيكون في الميدان، وسنسلح أي شخص قادر على حمل السلاح".

وأضاف البرهان مخاطبًا المعزّين: "إن سكان مدينة الصباغ طلبوا سلاحًا وأعطيناه لهم، وأنتم طلبتم سلاحًا، وسنعطيكم وعهدنا بكم ألا نترك فيكم شخصًا ضعيفًا".