إيران تٌحذر إسرائيل من الاعتماد على نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي

القاهرة- مصراوي

أصدر قائد الحرس الثوري الإيراني تحذيرًا لإسرائيل يوم الخميس، محذرًا من الثقة المفرطة في نظام الدفاع المضاد للصواريخ الذي أرسلته الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، جادل اللواء حسين سلامي في الحرس الثوري الإيراني بأن ثاد، التي تمثل الدفاع عن المنطقة المرتفعة، دفاع محدود وأن اعتماد إسرائيل عليها لن يؤمن النصر ضد الهجمات الانتقامية المحتملة من جبهة المقاومة.

"لا تثق في أنابيب ثاد، هذه محدودة... أطلق النار بقدر ما تشاء، سيطلق أعداؤك النار أكثر منك بعدة مرات، ولا يمكنك الفوز في هذا وسنهزمكم ".

وتأتي التعليقات في أعقاب نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في إسرائيل إلى جانب عشرات العسكريين الأمريكيين لتشغيله للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية في أعقاب الهجمات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل في 13 أبريل ومرة أخرى في 1 أكتوبر.

ووفقًا للبنتاجون. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الإثنين إن نظام الدفاع الصاروخي الذي أرسلته الولايات المتحدة إلى إسرائيل "ساري المفعول" وجاهز للاستخدام عند الحاجة.

ويعتبر النظام الدفاعي "ثاد"، هو أحد أقوى الأسلحة المضادة للصواريخ للجيش الأمريكي، وقادر على اعتراض الصواريخ الباليستية على مدى 150 إلى 200 كيلومتر (93 إلى 124 ميلاً) وبمعدل نجاح شبه مثالي في الاختبار، كما أنه النظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الوحيد الذي يمكنه الاشتباك وتدمير الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة ومتوسطة المدى داخل الغلاف الجوي أو خارجه أثناء مرحلة طيرانها النهائية - أو الغوص على هدفها.