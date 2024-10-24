إعلام عبري: جالانت وهاليفي صادقا على خطة الهجوم على إيران

وكالات

ذكرت قناة كان الإسرائيلية، أن وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي صادقا على خطط الهجوم على إيران، وستُعرض الخطط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمصادقة عليها لاحقا.

كان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال إنه يمكن الوصول إلى النهاية في الجبهة الشمالية مع لبنان بعد القضاء على التسلسل القيادي الكامل لحزب الله.

وأضاف هاليفي، أن الضغط العسكري الذي نمارسه في غزة يقربنا من الإنجازات، موضحا أنه إذا تم القضاء على قائد اللواء المتبقي في حماس في شمال قطاع غزة "أبو صهيب الحداد" فهذا سيمثل انهيارا كبيرا آخر لحماس.

وتابع، أن "هدفنا حاليا هزيمة لواء شمال غزة وهذا الضغط الحالي يقربنا إلى مزيد من الإنجازات"، مشيرا إلى أن تل أبيب لا تعرف ماذا ستواجه غدا وأين ستعمل.

وأكمل: "لقد سقطت جباليا ومعها انهارت حماس هناك جسديا وعقليا".