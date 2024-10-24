شروط تركية للتصدير للسلطة الفلسطينية لمنع وصول بضائعها لإسرائيل

وكالات

قررت تركيا منع التصدير لمنطقة السلطة الفلسطينية إلا بكتاب رسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفيد بأن هذه البضائع مخصصة للسوق المحلي فقط.

وجاءت الآلية الجديدة بعد أنباء عن أن بعضا من البضائع التي تصدر للسلطة الفلسطينية يتم تصديرها لإسرائيل لاحقا.

وكان حجم التبادل التجاري بين تركيا والسلطة الفلسطينية قد قفز بنحو 6 أضعاف خلال الشهور التسعة الماضية، إلى 571.2 مليون دولار، وذلك بعد 5 أشهر من وقف تركيا التجارة مع إسرائيل احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.