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رئيس أركان جيش الاحتلال: يمكن إنهاء الحرب بلبنان بعد القضاء على قيادة حزب الله

08:40 م الخميس 24 أكتوبر 2024

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

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وكالات

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إنه يمكن الوصول إلى النهاية في الجبهة الشمالية مع لبنان بعد القضاء على التسلسل القيادي الكامل لحزب الله.

وأضاف هاليفي، أن الضغط العسكري الذي نمارسه في غزة يقربنا من الإنجازات، موضحا أنه إذا تم القضاء على قائد اللواء المتبقي في حماس في شمال قطاع غزة "أبو صهيب الحداد" فهذا سيمثل انهيارا كبيرا آخر لحماس.

وتابع، أن "هدفنا حاليا هزيمة لواء شمال غزة وهذا الضغط الحالي يقربنا إلى مزيد من الإنجازات"، مشيرا إلى أن تل أبيب لا تعرف ماذا ستواجه غدا وأين ستعمل.

وأكمل: "لقد سقطت جباليا ومعها انهارت حماس هناك جسديا وعقليا".

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