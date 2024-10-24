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ديوان نتنياهو: رئيس الموساد يغادر الأحد إلى الدوحة

07:27 م الخميس 24 أكتوبر 2024

رئيس جهاز الموساد دافيد بارنيا

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وكالات

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الموساد يغادر الأحد إلى الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري ومدير سي آي إيه.

وأضاف، أن الأطراف ستبحث في الدوحة خيارات بدء مفاوضات صفقة التبادل وفق التطورات الأخيرة.

كان مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، قال إن الاحتلال استهداف المستشفى بشكل مباشر.

وأضاف أبو صفية، أن الاعتداء الإسرائيلي ألحق أضرارا جسيمة بالمستشفى، موضحا أن الاعتداء ألحق أضرارا جسيمة بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وتابع، أن الاحتلال رفض إجلاء المرضى من المستشفى أو إدخال أي مساعدات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات لا نستطيع القيام بها في المستشفى.

وأكمل مدير المستشفى، أن القوات الإسرائيلية تحول دون وصول المساعدات اللازمة للمستشفى، موضحا أن القوات الإسرائيلية ما زالت في محيط المستشفى.

وأوضح، أن ما ترتكبه قوات الاحتلال جريمة قتل متعمد، قائلا: "لا إمكانيات لدينا للقيام بالجراحات التي يحتاجها المرضى وأغلب الجراحين اعتقلوا".

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