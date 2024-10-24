حماس: المقاومة ما زالت قادرة على إيذاء واستنزاف الاحتلال

وكالات

قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدرن، إنه بعد عام من الحرب ما زالت المقاومة قادرة على إيذاء واستنزاف جيش الاحتلال.

وأضاف عضو المكتب السياسي في حماس، أن المقاتل الفلسطيني هو نتاج سنوات من الإعداد والتدريب والتجهيز، موضحا أن القائد السنوار هو أول قائد فلسطيني استُشهد مشتبكا في الخطوط المتقدمة للمعركة.

وتابع بدران، أن السنوار نموذج فريد للقائد الملهم والمقاتل والسياسي المحنك، موضحا أن حماس حركة راسخة قوية لديها القدرات الذاتية التي تمكنها من الاستمرار في مشروعها.

وأكمل: "نطمئن الصديق والعدو بأن حركة حماس بخير"، موضحا أن قيادات حركة حماس لا يخشون الاغتيال فدماؤهم ليست أغلى من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن حماس تجري اتصالات ومشاورات مستمرة مع الفصائل الفلسطينية وقيادات مستقلة من أجل وقف إطلاق النار، مضيفا أن لبنان الشقيق منذ بداية المعركة يقدم ويساند شعبنا الفلسطيني في معركته الكبيرة.

وتابع، أن الشعب اللبناني مثل الشعب الفلسطيني نشعر به وبحزنه وهو منا ونحن منه، مشيرا إلى أن التاريخ والحاضر يعلمنا أن الشعوب وأصحاب الأرض لا يهزمون.

وأكمل: "شعبنا قدم التضحيات والدماء من أجل التحرير والانتصار وسينتصر في نهاية المعركة بإذن الله"، مطالبا الشعب الأردني الشقيق بتصعيد المواجهة ضد قوات الاحتلال والدخول في المعركة.