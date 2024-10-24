سوليفان: إيران تقوض رؤية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن إيران تمثل تهديدا مزعزعا للاستقرار وخطيرا لمصالح أمريكا ومصالح حلفائها.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن إيران تقوض رؤية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط التي تسعى إليها دول ذات نيات حسنة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن واشنطن تشعر بقلق بالغ بشأن برنامج إيران النووي ومصممون على منعها من الحصول على سلاح نووي.