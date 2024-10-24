الحكومة التركية: أحد المشتبه بهما في هجوم أنقرة عضو بحزب العمال الكردستاني

أنقرة - (د ب أ)

قال مسؤول في الحكومة التركية اليوم الخميس، إنه جرى تحديد هوية واحد من اثنين نفذا الهجوم الذي استهدف شركة "توساش" التركية المملوكة للدولة بالقرب من العاصمة أنقرة، تم تحديد هويته بوصفه عضوا في حزب العمال الكردستاني المحظور.

ولقيا الاثنان حتفهما في الهجوم.

وكتب وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن هوية المهاجم الثاني الذي لقي حتفه أيضا، لا تزال قيد التحقيق.

ولم يعلن حزب العمال الكردستاني - الذي تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية - مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء.

وهاجم رجل وامرأة مقر شركة "توساش" لصناعات الطيران والدفاع، حيث قتلا خمسة أشخاص، معظمهم من العاملين، وأصابوا 22 آخرين، وقُتل المشتبه بهما على يد قوات الأمن.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الاثنين وصلا إلى موقع الحادث في سيارة أجرة تم الاستيلاء عليها، وأن سائقها تم قتله.

يذكر أن "توساش" شركة مطورة ومنتجة للطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار (المسيرات).