الحكومة بغزة: الاحتلال أعدم 11 طفلا بقصف مقر نادي خدمات

وكالات

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصف مراكز الإيواء والنزوح ويركز على جباليا ومحيطها.

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، أشار الثوابتة إلى أن طائرات الاحتلال ترتكب المجازر ساعة تلو أخرى على مستوى القطاع كله، لافتا إلى أن قوات الاحتلال أعدمت 11 طفلا بقصف مقر نادي خدمات المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف مبان سكنية في الحي السعودي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.