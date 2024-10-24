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بسبب صاروخ من لبنان.. إعلام عبري: تضرر 12 شقة سكنية بالجليل

04:30 م الخميس 24 أكتوبر 2024

صواريخ حزب الله - أرشيفية

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وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بسقوط صاروخ في كرمئيل بالجليل شمالي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كرمئيل في الجليل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى وقوع أضرار جسيمة في عدد من المباني بكرمئيل في الجليل إثر سقوط صواريخ من لبنان.

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إصابة شخص بجروح إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجمع سكني في كرمئيل بالجلي، مؤكدة تضرر 12 شقة سكنية.

صاروخ من لبنان إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي
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