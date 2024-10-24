بلينكن: نريد ملء الفراغ الرئاسي في لبنان

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تريد أن تتأكد من أنها لن ترى مزيدا من التصعيد الكبير في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أكد بلينكن أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة إيران ولا تريد رؤية حلقة تصعيد مفرغة، مضيفا "علينا التأكد من عدم قيام إسرائيل بحملة مستدامة في لبنان".

وأشار بلينكن إلى أن الإدارة الأمريكية تكثف الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح بتطبيق القرار 1701، لافتا إلى أن قطر قدمت مساعدات مهمة للجيش اللبناني مثل المعاشات والوقود.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة تريد ملء الفراغ الرئاسي في لبنان، كما تعمل للتأكد من عدم اتساع رقعة الصراع.





