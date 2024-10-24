وزير الخارجية القطري: فريق مفاوضات أمريكي سيزور الدوحة لبحث تحقيق اختراق بالمفاوضات

وكالات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن اجتماع اليوم مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن كان مهما ومثمرا، مشيرا إلى أنهما بحثا آخر التطورات في غزة.

وأوضح بن عبد الرحمن، أن الدوحة حذرت منذ بدء الحرب من توسع الصراع وترى اليوم أن الحرب اتسعت إلى مناطق أخرى، معربا عن إدانته الحصار على شمال غزة والقصف الممنهج للمستشفيات.

وأكد بن عبد الرحمن أنه يجب أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية تجاه الأبرياء والمدنيين في المنطقة، لافتا إلى أنه ونظيره الأمريكي بحثا أهمية التوصل إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية.

وأشار وزير الخارجية القطري، إلى أن حل الدولتين هو المرجع الرئيسي لعملية السلام، لافتا إلى أنهم يحاولون منذ نوفمبر الماضي التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وكشف بن عبد الرحمن إلى أن المسؤولين القطريين اطلعوا على نتائج محادثات الوزير بلينكن في إسرائيل، لافتا إلى أن فريق مفاوضات أمريكي سيزور الدوحة لبحث سبل عمل اختراق في المفاوضات.

وأوضح بن عبد الرحمن أن الوسيط دوره محدود في حال وجود طرف غير منخرط في التفاوض بشكل إيجابي.





