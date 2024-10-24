‌‏مسؤول إيطالي: روما تعتزم إقامة مؤتمر لتعزيز الجيش اللبناني

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول إيطالي، اليوم الخميس، إن روما سترتب مؤتمرا بشأن تعزيز الجيش اللبناني.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي من أجل لبنان، في العاصمة باريس، والذي دعت إليه فرنسا.

وفي افتتاحية المؤتمر الدولي من أجل لبنان، اليوم الخميس، قال ماكرون إن باريس تعقد هذا المؤتمر دعما للبنان ولتقديم المساعدة لشعبه.

وأشار ماكرون إلى أن باريس تعمل على حماية سيادة لبنان ومساعدته على مواجهة ما يمر به، مؤكدا على الحاجة لوقف إطلاق النار ومن مصلحة لبنان أن يكون محايدا.

وشدد ماكرون على ضرورة وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات حفظ السلام على طول الخط الأزرق وتوفير الظروف لعودة النازحين، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستساهم في إعادة انتشار الجيش اللبناني وتسليحه وتدعم الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، مشددا على أن الجيش اللبناني له دور حاسم في هذه الظروف بضمان الأمن لكل اللبنانيين.

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي ن أجل لبنان في فرنسا، اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي على لبنان أدى إلى نزوح 1.4 مليون شخص.

وأشار ميقاتي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في دمار ونزوح أديا إلى أزمة إنسانية تتطلب اهتماما فوريا من المجتمع الدولي، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار ما يسمح بعمل دبلوماسي يعالج الوضع على طول الحدود.

وأوضح ميقاتي أن التزام لبنان بزيادة عدد الجنود في الجيش طبقا للقرار 1701 دليل على التزامه بهذا القرار الأممي، لافتا إلى أن على المجتمع الدولي أن يحاسب كل مسؤول عن خرق القانون الإنساني الدولي.

وأكد ميقاتي دعم لبنان لقوات اليونيفيل، مشددا على أهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومُجددا التزامه بالتعاون معها.

ونوّه ميقاتي، إلى أن الاستقرار يتحقق بوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 ومعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق.