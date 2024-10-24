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امتثالًا للقوانين.. أقاليم بأفغانستان تحظر عرض صور للكائنات الحية على وسائل الإعلام

02:57 م الخميس 24 أكتوبر 2024

علم أفغانستان

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إسلام آباد - (أ ب)

حظر أحد الأقاليم الأفغانية على جميع وسائل الإعلام عرض صور الكائنات الحية لضمان امتثالها لقوانين الأخلاق الخاصة بطالبان.

وأعلن مسؤولو وزارة الإعلام القرار اليوم الخميس، في هلمند، وهو أحدث إقليم يتخذ إجراءات صارمة ضد نشر صور وفيديوهات للكائنات الحية.

وفي أغسطس، نشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد، القوانين التي تنظم أوجه الحياة اليومية مثل النقل العام والحلاقة والإعلام والاحتفالات، بما يعكس تفسير السلطات للشريعة الإسلامية، وتحظر المادة 17 نشر صور الكائنات الحية.

وقال المسؤولون في هلمند إن التصوير بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي للكائنات الحية سوف يتوقف على الفور، ولم يقدموا المزيد من المعلومات بشأن التنفيذ أو التوقعات.

وتوقفت وسائل الإعلام التي تديرها طالبان الأسبوع الماضي، عن عرض صور للكائنات الحية في أقاليم تخار وميدان ووردك وقندهار امتثالا للقوانين.

وتردد أن بعض القنوات الخاصة، توقفت أيضا عن عرض الصور ومقاطع الفيديو للكائنات الحية لضمان الامتثال.

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