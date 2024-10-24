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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42,847 شهيدًا

02:53 م الخميس 24 أكتوبر 2024

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

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رام الله – (أ ش أ)

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,847 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 100,544 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 مجازر ما أسفر عن استشهاد 55 فلسطينيا، وإصابة 142 آخرين.

هذا المحتوى من

Asha
ضحايا العدوان الإسرائيلي غزة طوفان الأقصى
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