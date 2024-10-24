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ردّا على إرسال جنود كوريين شماليين لروسيا.. سيول تهدد بتسليم أسلحة لأوكرانيا

02:17 م الخميس 24 أكتوبر 2024

وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو تاي يول

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سول - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو تاي يول، بأن حكومته لا يمكنها أن تظل سلبية بشأن الرد على إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا للمساعدة في القتال ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن تشو قوله خلال جلسة استماع أمام البرلمان، اليوم الخميس: "لا أعتقد أننا في وضع يمكننا فيه أن نقف مكتوفي الأيدي عندما يصبح الأمر في نهاية المطاف تهديدا لأمننا".

وقال تشو في معرض رده على سؤال من عضو برلماني، بشأن ما إذا كانت الحكومة الكورية الجنوبية ستبحث مسألة تقديم أسلحة بصورة مباشرة إلى أوكرانيا، "إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأضاف لاحقا أن نشر كوريا الشمالية لقواتها "ما كان ليحدث بدون أن تعدها موسكو بشيء في المقابل".

جدير بالذكر أن سول لم تزود أوكرانيا حتى الآن بأي أسلحة ثقيلة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب.

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