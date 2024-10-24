الدوما الروسي يصدّق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية

موسكو - (أ ب)

صدق البرلمان الروسي اليوم الخميس، على اتفاقية مع كوريا الشمالية بشأن المساعدة العسكرية المتبادلة، وهي خطوة تأتي فيما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال ثلاثة آلاف جندي كوري شمالي إلى روسيا.

وصوت مجلس الدوما، المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي، على نحو سريع على تبني اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة، التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال زيارة لبيونج يانج في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يحذو المجلس الأعلى حذو الدوما قريبا.

وتلزم الاتفاقية روسيا وكوريا الشمالية على تقديم المساعدة العسكرية على الفور بـ"كل الوسائل" في حال تعرض أي منهما لهجوم، وهي تمثل أقوى رابط بين موسكو وبيونج يانج منذ نهاية الحرب الباردة.

وقالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، إنه جرى إرسال ثلاثة آلاف جندي كوري شمالي إلى روسيا ويتم تدريبهم في مواقع عدة، ووصفت الخطوة بأنها شديدة الخطورة وحذرت من أن تلك القوات سوف ستكون "عرضة للهجوم" في حال ذهبت للقتال في أوكرانيا.

ورفضت كوريا الشمالية وروسيا في السابق التأكيدات من جانب الولايات المتحدة وحلفائها أن بيونج يانج أعطت موسكو صواريخ باليستية وملايين من قذائف المدفعية للاستخدام في أوكرانيا.

وعندما سئل بوتين في يونيو ما إذا كانت القوات الكورية الشمالية يمكن أن تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا بموجب الاتفاقية، قال إنه لا يوجد حاجة لذلك ولكنه أعلن أيضا للمرة الأولى أن روسيا يمكن أن تزود بيونج يانج بالأسلحة.

وقال المراقبون إنه مقابل الدعم العسكري، يمكن أن تتشارك موسكو تقنيات أسلحة متقدمة مع بيونج يانج لمساعدتها على تحسين قدراتها الخاصة بالصواريخ الباليستية والأقمار الاصطناعية.