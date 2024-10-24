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المقاومة الإسلامية في العراق تشن 3 هجمات متفرقة على إسرائيل

12:18 م الخميس 24 أكتوبر 2024

المقاومة الإسلامية في العراق

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم الخميس، أنها هاجمت بالطيران المسير ثلاثة أهداف داخل إسرائيل.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانات منفصلة، إنها "هاجمت بالطيران المسير اليوم هدفين عسكريين شمالي الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى أنها "شنت هجوما ثالثا في غور الأردن المحتل".

وأضافت أن ذلك يأتي في "إطار الرد على العمليات العسكرية التي تستهدف الأبرياء في غزة ولبنان"، مشددة على "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

المقاومة الإسلامية في العراق هجمات على إسرائيل الطيران المسير
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