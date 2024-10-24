ميقاتي: التزامنا بزيادة عدد الجنود بالجيش دليل على التزامنا بقرار الأمم المتحدة

وكالات

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي ن أجل لبنان في فرنسا، اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي على لبنان أدى إلى نزوح 1.4 مليون شخص.

وأشار ميقاتي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في دمار ونزوح أديا إلى أزمة إنسانية تتطلب اهتماما فوريا من المجتمع الدولي، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار ما يسمح بعمل دبلوماسي يعالج الوضع على طول الحدود.

وأوضح ميقاتي أن التزام لبنان بزيادة عدد الجنود في الجيش طبقا للقرار 1701 دليل على التزامه بهذا القرار الأممي، لافتا إلى أن على المجتمع الدولي أن يحاسب كل مسؤول عن خرق القانون الإنساني الدولي.

وأكد ميقاتي دعم لبنان لقوات اليونيفيل، مشددا على أهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومُجددا التزامه بالتعاون معها.

ونوّه ميقاتي، إلى أن الاستقرار يتحقق بوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 ومعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق.