إندونيسيا: إجبار سفينة صينية على مغادرة المياه المتنازع عليها ببحر الصين الجنوبي

جاكرتا – (أ ش أ)

أكدت وكالة الأمن البحري الإندونيسي، إخراج سفينة تابعة لحرس السواحل الصيني من المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي مرتين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الوكالة - في بيان لها نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الخميس - أن السفينة الصينية دخلت المياه المتنازع عليها لأول مرة يوم الاثنين الماضي وعندما حاولت سفينة إندونيسية التواصل معها، قال حرس السواحل الصيني إن المنطقة تابعة لبكين.

وتابعت قائلة إن السفينة الصينية دخلت مرة أخرى المنطقة الخاضعة للسيطرة الإندونيسية في بحر ناتونا الشمالي أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن سفينة تابعة لحرس السواحل الإندونيسي اعترضت طريقها وقامت بإخراجها من المنطقة.

وتدخل السفن الصينية من بين الحين والآخر المناطق التي تطالب إندونيسيا بالسيادة عليها في بحر ناتونا الشمالي عند الناحية الجنوبية لبحر الصين الجنوبي، مما يثير احتجاجات جاكرتا.