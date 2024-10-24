الحرس الثوري الإيراني لإسرائيل: لا تعتمدوا على "ثاد" الأمريكية لحمايتكم

وكالات

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يكون قادرا على الانتصار، مؤكدا "سنهزمه".

وأشار سلامي إلى أن أي قرارات غير منطقية من الاحتلال الإسرائيلي قد تؤدي إلى تسريع وتيرة سقوطه، موضحا أن "الولايات المتحدة أخطأت في ربط سمعتها بالكيان الصهيوني المجرم وأصبحت منبوذة".

وأكد سلامي أن العالم أصبح يعرف الولايات المتحدة بقنابلها التي تسقط على رؤوس أطفال غزة ولبنان، مضيفا "على الكيان الصهيوني ألا يعتمد على منظومة ثاد الأمريكية لأن قوتها محدودة".





