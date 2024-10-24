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لأول مرة منذ بدء الحرب.. مسؤول إسرائيلي: حزب الله أطلق 50 صاروخًا بدقيقتين

10:56 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

صواريخ حزب الله - أرشيفية

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وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، اليوم الخميس، إنه للمرة الأولى منذ بدء الحرب يطلق حزب الله اللبناني 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصد نحو 50 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل، لافتا إلى أنه أسقط بعضها.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة نهاريا بالجليل.

فيما أشار إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في الاستهداف الأخير لمنطقة الجليل الغربي، بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة نهاريا بالجليل الغربي.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قالت إن صفارات الإنذار تدوي في مدينة نهاريا ومناطق واسعة بالجليل الغربي.

حزب الله صواريخ حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي
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