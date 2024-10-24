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دبلوماسيون: حزب الله لا يزال قادرا على استيراد الأسلحة واستبدال القادة الذين يتم اغتيالهم

10:54 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

حزب الله

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن ضابط إسرائيلي كبير، اليوم الخميس، إن القتال في جنوب لبنان معقد للغاية، مشيرا إلى أن هدف جيش الاحتلال هو شل حزب الله وتغيير ميزان القوى.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين، قولهم إن حزب الله لا يزال قادرا على استيراد الأسلحة واستبدال القادة الذين يتم اغتيالهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد نحو 50 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل، لافتا إلى أنه أسقط بعضها.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة نهاريا بالجليل.

فيما أشار الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة في الاستهداف الأخير لمنطقة الجليل الغربي، بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة نهاريا بالجليل الغربي.

حزب الله إسرائيل جيش الاحتلال
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