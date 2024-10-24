الهند.. استعدادات لإجلاء مليون شخص وإغلاق المدارس تأهبًا لعاصفة استوائية

نيودلهي - (أ ب)

أغلقت السلطات الهندية المدارس وقامت بإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص، كما ألغت رحلات بالقطارات في مناطق بالبلاد، حيث تستعد فرق الإنقاذ اليوم الخميس لعاصفة استوائية تتشكل في خليج البنغال.

وقالت هيئة الأرصاد الهندية إنه من المتوقع أن تزداد د قوة عاصفة دانا الاستوائية، حيث ستحمل رياحا تسير بسرعة تتراوح ما بين 100 كيلومتر و110 كيلومترات في الساعة (62-68 ميلا في الساعة) وزوابع سرعتها بلغت 120 كيلومترا في الساعة (74 ميلا في الساعة) أثناء توجهها للساحل الشرقي للبلاد، حيث من المقرر أن تصل البر في وقت لاحق من اليوم الخميس أو في وقت مبكر من غد الجمعة.

ويقول علماء المناخ إن معدل حدوث العواصف الحادة يتزايد في جنوب آسيا، وقد ساهم الاحتباس الحراري الناجم عن الغازات الدفيئة في جعل العواصف أكثر حدة وغير متوقعة.

ومن المتوقع أن تؤثر العاصفة على معظم المناطق بولاية أوديشا بشرق الهند، التي شهدت رياحا قوية وأمطارا صباح اليوم الخميس، وقد أغلقت السلطات المدارس وألغت نحو أكثر من 200 رحلة بالقطار، كما علقت رحلات جوية وحذرت الصيادين من النزول إلى البحر.

وقال رئيس وزراء ولاية أوديشا موهان شاران لوكالة "بريس تراست أوف إنديا"، إنه تم إجلاء نحو 300 ألف شخص من المناطق الأكثر عرضة للخطر، مضيفا أن هناك ثلاث مناطق أكثر عرضة للضرر.

وتعتزم السلطات إجلاء أكثر من مليون شخص من 14 منطقة قبل وصول العاصفة، وأضاف أنه تم نشر عدة فرق للمساعدة ورجال الإنقاذ في الولاية.





