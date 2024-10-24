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جيش الاحتلال: رصدنا 50 صاروخًا أُطلقت من لبنان باتجاه الجليل

10:43 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصد نحو 50 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل، لافتا إلى أنه أسقط بعضها.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة نهاريا بالجليل.

فيما أشار إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في الاستهداف الأخير لمنطقة الجليل الغربي، بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة نهاريا بالجليل الغربي.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قالت إن صفارات الإنذار تدوي في مدينة نهاريا ومناطق واسعة بالجليل الغربي.

جيش الاحتلال لبنان مدينة نهاريا بالجليل صواريخ حزب الله
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