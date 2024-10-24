هاريس: بعد استشهاد السنوار لدينا فرصة لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، اليوم الخميس، إن استشهاد عدد كبير للغاية من المدنيين الفلسطينيين في غزة أمر غير مقبول.

وأشارت هاريس إلى أنه بعد استشهاد رئيس حركة حماس، الشهيد يحيى السنوار توفرت الفرصة لإنهاء هذه الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين وتقديم الإغاثة للفلسطينيين.

وشددت هاريس على ضرورة العمل للتوصل لحل الدولتين حتى يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بالأمن وحق تقرير المصير.