نتنياهو: الهجوم على منزلي بمسيّرة يعُتبر هجومًا على ماكرون وزوجته بغرفة نومهما

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إيران هاجمت إسرائيل مرتين بـ 300 صاروخ بعيد المدى وهي أكبر هجمة في التاريخ وسيكون هناك رد.

وفي تصريح لقناة "سي نيوز" الفرنسية، أشار نتنياهو إلى أن الهجوم على منزله في قيساريا بمسيرة يشبه لو أن إرهابيين يهاجمون الرئيس الفرنسي وزوجته في غرفة نومهما.

وأوضح نتنياهو أنه شعر بخيبة أمل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض حظر تصدير السلاح لإسرائيل بينما لم تفرض إيران حظرا على حزب الله أو حماس.