إعلان

نتنياهو: الهجوم على منزلي بمسيّرة يعُتبر هجومًا على ماكرون وزوجته بغرفة نومهما

10:22 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إيران هاجمت إسرائيل مرتين بـ 300 صاروخ بعيد المدى وهي أكبر هجمة في التاريخ وسيكون هناك رد.

وفي تصريح لقناة "سي نيوز" الفرنسية، أشار نتنياهو إلى أن الهجوم على منزله في قيساريا بمسيرة يشبه لو أن إرهابيين يهاجمون الرئيس الفرنسي وزوجته في غرفة نومهما.

وأوضح نتنياهو أنه شعر بخيبة أمل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض حظر تصدير السلاح لإسرائيل بينما لم تفرض إيران حظرا على حزب الله أو حماس.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هاريس: بعد استشهاد السنوار لدينا فرصة لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة