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وزير دفاع أمريكا يُطالب إسرائيل بعدم التعرض للجيش اللبناني و"اليونيفيل"

06:26 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

وزير الدفاع لويد أوستن

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وكالات

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لنظيره الإسرائيلي يؤاف جالانت عن "قلقه العميق" إزاء مقتل 3 عسكريين لبنانيين بنيران الجيش الإسرائيلي.

كان الجيش اللبناني قد أعلن الأحد، مقتل 3 من جنوده بنيران إسرائيلية استهدفت مركبتهم في جنوب البلاد، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات توغل ضد حزب الله الموالي لإيران.

وقال الوزير الأمريكي في اتصال هاتفي أجراه بنظيره الإسرائيلي،

بحسب بيان للبنتاجون، إنه أعرب عن قلقه البالغ إزاء الأنباء الواردة بشأن ضربات ضد القوات المسلحة اللبنانية.

وأكد البنتاجون في بيانه، أن أوستن شدد على ضرورة أخذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن القوات المسلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل.

ونفذ الجيش الإسرائيلي الذي وسّع حربه ضد حماس في غزة إلى لبنان لمحاربة حزب الله، عمليات توغل برية في الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى غارات جوية طالت "اليونيفيل" وكذلك أيضا الجيش اللبناني.

ويأتي تصريح أوستن في وقت يقود فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة إقليمية تهدف إلى احتواء التصعيد العسكري في المنطقة.

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