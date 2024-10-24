قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على نقاط عسكرية بسوريا

وكالات

أعلن مصدر عسكري سوري، مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح جراء قصف إسرائيلي، استهدف نقطتين في حي كفر سوسة، وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص، بحسب العربية.

وأوضح المصدر، أن الهجوم نفذ حوالي الساعة 0340 بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل ومن اتجاه شمال لبنان"، لافتا إلى أن الهجوم أسفر كذلك عن أضرار مادية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يعتمد في معلوماته على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا، أن القصف الإسرائيلي خلف خسائر بشرية، دون أن يعطي أي حصيلة محدّدة.

وجاءت هذه الغارات بعد غارة أخرى استهدفت سيارة مساء الإثنين، في حيّ المزة الدمشقي، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أنّه اغتال قياديا كبيرا في حزب الله، مسؤولا عن قسم كبير من عمليات تمويل التنظيم اللبناني الموالي لإيران.