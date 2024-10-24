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انتصارًا للدماء البريئة.. ماذا قالت المقاومة الإسلامية عن تنفيذ عملية الجولان؟

04:35 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

المقاومة الإسلامية في العراق

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وكالات

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن مقاتليها نفذوا عملية نوعية في الجولان المحتل، استهدفت هدفا حيويا بواسطة الطيران المسير، بحسب روسيا اليوم.

وقالت المقاومة في بيان: "التزاما منا بتكليفنا الشرعي، وانتصارا للدماء البريئة في غزة ولبنان، وإيمانا منا بوحدة الساحات، نفذ مجاهدونا البواسل اليوم الخميس الموافق 24-10-2024 عملية نوعية بالطيران المسير، استهدفت هدفا حيويا في الجولان بأراضينا المحتلة".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن شهود عيان عن اعتراض مسيرة في سماء مدينة طبريا دون دوي صفارات الإنذار.

وأشارت إلى تحليق واسع لسلاح الجو الإسرائيلي في طبريا والجولان تحسبا لمزيد من المسيرات.

وأعلنت المقاومة الإسلامية أمس الأربعاء، ضرب هدف حيوي وسط إسرائيل بالطيران المسير، ضمن استهدافات متكررة لمواقع إسرائيلية منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

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