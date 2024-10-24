التلفزيون السوري: انفجارات في دمشق إثر غارات إسرائيلية

وكالات

قال التلفزيون السوري، إن هناك انفجارات وقعت في دمشق قبل قليل، إثر غارات إسرائيلية، وفقا لما ذكرته العربية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، القضاء على قيادي في "حزب الله" اللبناني بنتيجة الضربة الأخيرة على العاصمة السورية دمشق.

وكانت وسائل الإعلام السورية قد أفادت، في وقت سابق، بأنه تم استهداف سيارة في حي المزة بالعاصمة دمشق، وحسب التقارير الإعلامية، فإن الضربة نفذت بصاروخ موجه.

وأكدت وزارة الدفاع السورية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء الانفجار.