لا توجد ضحايا.. الطيران الأمريكي البريطاني يستهدف مطار الحديدة باليمن

وكالات

أكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي الموالية لإيران، أن الطيران الأمريكي البريطاني شن غارتين على محافظة الحديدة غربي اليمن، بحسب سكاي نيوز.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر قولها: إن الطيران الأمريكي البريطاني شنّ غارتين استهدفتا مطار الحديدة، ولم تسفرا عن سقوط ضحايا مدنيين.

وذكرت مصادر يمنية، أن الغارتين استهدفتا نفقا عسكريا للحوثيين في مطار الحديدة.

ونفذ الجيش الأمريكي 15 غارة جوية أوائل هذا الشهر على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي، وأبلغ السكان عن انفجارات في مواقع عسكرية ومطار.

وقالت القيادة المركزية إن الأهداف مرتبطة بقدرات عسكرية هجومية للحوثيين لكنها لم تذكر تفاصيل ما إذا كان ذلك يشمل صواريخ أو طائرات مسيرة أو أنظمة رادار.

وفي أكثر من بيان، أعلن الحوثيون أنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو تلك التي تتوجه إلى موانئ إسرائيل.

في المقابل، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا استهداف مواقع للحوثيين في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2024، ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.