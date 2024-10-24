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بالطائرات المسيرة.. فصائل مسلحة عراقية تستهدف هدفا حيويا في الجولان

03:01 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

طائرة مسيرة

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وكالات

أعلنت فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران، استهداف هدفا حيويا في الجولان بالطائرات المسيرة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وتشكل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.

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