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قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة

02:34 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قصف الطيران الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، محيط مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا في غزة،

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت في وقت سابق من اليوم، غارات عنيفة على أحياء مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وترويع المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد ضمن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث بلغت حصيلة الشهداء حتى الآن 42,718 مواطنًا، وأُصيب 100,282 آخرون، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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