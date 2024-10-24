ردا على هجوم أنقرة.. تركيا تقصف أهدافا لحزب العمال في العراق وسوريا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها ضربت أهدافا لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق وشمال سوريا، بعد هجوم دام على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان: إنه عملا بحقوقنا في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تمّ تنفيذ عملية جوية ضد أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا في 23 أكتوبر 2024، وما مجموعه 32 هدفا تابعا للإرهابيين تمّ تدميرها بنجاح، مشيرة إلى أن هذه العمليات الجوية مستمرة، بحسب العربية.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه لن يتمكن أي كيان أو تنظيم إرهابي يستهدف أمن بلاده من تحقيق آماله.

وصرح أردوغان قائلا: إن هذا الهجوم الإرهابي على شركة توساش التي تعد من أبرز شركات الصناعات الدفاعية التركية، هو هجوم دنيء يستهدف بقاء بلدنا وسلامه ومبادراتنا الدفاعية التي تمثل رمزا لاستقلال تركيا بالكامل.

وتابع: "ليعلم شعبنا أن الأيادي القذرة التي تمتد إلى تركيا ستُكسر بكل تأكيد، ولن يتمكن أي كيان أو تنظيم إرهابي يستهدف أمننا من تحقيق آماله" .

وكان وزير الداخلية علي يرلي قايا قد صرّح في وقت سابق الأربعاء بأن مهاجمين قتلا في الواقعة التي وصفها بهجوم إرهابي، مضيفا أن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

وحسب يرلي قايا "تم تحييد إرهابيين اثنين في الهجوم الإرهابي على موقع شركة توساش في كهرمان قازان بأنقرة. للأسف، لدينا خمسة شهداء و22 مصابا في الهجوم. وخرج ثلاثة من الجرحى بالفعل من المستشفى بينما يتلقى 19 العلاج".