سي إن إن: ولاية جورجيا الأمريكية تصدت لهجوم إلكتروني يتعلق بالانتخابات

وكالات

تصدت ولاية جورجيا الأمريكية، تصدت لهجوم إلكتروني يتعلق بالانتخابات يرجح أنه من دولة أجنبية، بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن شركة مايكروسوفت قالت في مدونة نشرت، الأربعاء، إن مجموعة قرصنة إيرانية تعكف على تعقب مواقع إلكترونية ووسائل إعلام أمريكية مرتبطة بالانتخابات الأمريكية مع اقتراب الاقتراع.

وقال باحثون إن هذا النشاط يشير إلى استعدادات لمزيد من عمليات التأثير المباشر.

وأشارت المدونة إلى أن القراصنة الذين أطلقت عليهم مايكروسوفت اسم "عاصفة الرمال القطنية" (كوتون ساندستورم) والمرتبطين بالحرس الثوري الإيراني قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة "مرتبطة بالانتخابات" في عدد من الولايات المتأرجحة لم تذكر أسماءها.

وفي مايو مسحوا موقعا إخباريا أمريكيا مجهول الهوية لرصد نقاط ضعفه.

وكتب الباحثون: "ستزيد مجموعة كوتون ساندستورم من نشاطها مع اقتراب موعد الانتخابات نظراً لسرعة عمليات المجموعة وتاريخها في التدخل في الانتخابات"، إذ يثير هذا التطور قلقا خاصا نظرًا للجهود السابقة للمجموعة.

من جهته، قال متحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة "مثل هذه الادعاءات بلا أساس من الصحة بالمرة، وغير مقبولة مطلقا"، مضيفا أن إيران ليست لديها أي دوافع أو نية للتدخل في الانتخابات الأمريكية".