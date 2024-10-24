وزير الدفاع الأمريكي: الإخفاق بحماية المدنيين بغزة ولبنان سيؤدي لنشأة جيل يستمر بمقاومة إسرائيل

واشنطن – (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن الإخفاق في حماية المدنيين في ساحة المعركة أثناء تحقيق الأهداف العسكرية سيؤدي إلى نشأة جيل من الفلسطينيين الذين سيستمرون في مقاومة التعاون مع إسرائيل وتزايد أعداد المتمردين في المنطقة في المستقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الصحفيين أثناء عودة أوستن من اجتماعه مع بابا الفاتيكان فرانسيس، حيث سألته الصحفية ما إذا كان قلقًا من أن حملات إسرائيل الأخيرة في لبنان وغزة تجاوزت فكرة الدفاع عن نفسها وأصبحت تميل أكثر إلى العقاب والعشوائية، وما إذا كانت تصرفات إسرائيل تضعف أمنها على المدى البعيد ولا تعززه، مشيرة إلى اتساع نطاق الأهداف التي تضربها إسرائيل في منطقة بيروت لتتضمن مباني سكنية وعيادات صحية، وكذلك وصف الأمم المتحدة للوضع في غزة بالكارثي، مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه في الشمال هناك، ورفضه السماح بإنقاذ الناس من بين الأنقاض.

ورد أوستن قائلاً: "لقد كررت عدة مرات أن هناك عدة أمور، أولا القدرة على تحقيق الأهداف العسكرية وحماية البشر وحماية المدنيين في ساحة المعركة، وهذان الأمران يمكنك القيام بهما معًا لأنهما ليسا متنافيين".

وأضاف أوستن: "وهناك أمر آخر أؤكد عليه طوال الوقت، وهو الحاجة إلى حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية، وهذا أمر أتحدث عنه مع نظيري (الإسرائيلي) في كل مرة أتحدث معه.. يتعين علينا أن نكون أكثر دقة في عملياتنا، ويتعين علينا التأكد من أننا نفعل ما هو ضروري لإيصال المساعدات والمعونات إلى المدنيين".

وحذر أوستن من أن "الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى نشأة جيل من الفلسطينيين الذين سيستمرون في مقاومة التعاون مع إسرائيل في المستقبل، لذا فإنك في الواقع تزيد من أعداد المتمردين في المنطقة إذا فشلت في القيام بذلك، إنها ضرورة استراتيجية في رأيي".

وتعقيبًا على رد أوستن، تساءلت الصحفية عن رأي وزير الدفاع الأمريكي في ما إذا كانت الإجراءات التي يتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجبهتين في غزة ولبنان تتجاوز إجراءات الدفاع عن النفس.

وزعم أوستن إن "أحد الأشياء التي تجعل الأمر أكثر صعوبة في الحالتين هو أن حماس وحزب الله تستخدمان المدنيين كدروع بشرية، حيث تضعان مخازن الأسلحة في المباني السكنية، وتحت المساجد والكنائس وفي المدارس والمستشفيات من أجل جعل ضربهم أكثر صعوبة.. بسبب هذا التعقيد، كما تعلمون، فقد أدى ذلك إلى زيادة وقوع الضحايا المدنيين".

وتابع قائلاً: "دعونا لا نخدع أنفسنا، هذه ساحة معركة معقدة للغاية، ويتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا، ويتعين على الإسرائيليين أن يبذلوا كل ما في وسعهم ليكونوا حريصين قدر الإمكان على حماية المدنيين في ساحة المعركة، ولكن حماس وحزب الله يجعلان الأمر أكثر تعقيدا"، وفق ادّعاءاته.