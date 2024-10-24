إعلام لبناني: 10 غارات إسرائيلية تدمرمجمعًا سكنيًا بالضاحية الجنوبية لبيروت

غارات إسرائيلية تدمر مجمعًا سكنيًا أرشيفية

وكالات

قالت وسائل إعلام لبنانية، مساء الأربعاء، إن 10 غارات إسرائيلية دمرت مجمعا سكنيا في منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بتنفيذ غارات إسرائيلية عنيفة على بلدتي السكسكية والطيبة جنوبي البلاد.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، بأن الغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مكتبا لقناة الميادين.

وأشارت إلى أن 4 غارات إسرائيلية متتالية استهدفت منطقة الكفاءات الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية.