وفاة وإصابة العشرات بعد تناولهم وجبات من ماكدونالدز في أمريكا

مقتل وإصابة العشرات بعد تناولهم وجبات من ماكدونالد

وكالات

قال مسؤولون صحيون فيدراليون في الولايات المتحدة، إن وجبات "كوارتر باوندر"، التي تقدمها سلسلة مطاعم ماكدونالدز، أدت إلى وفاة شخص وإصابة 49 آخرين في البلاد.

وذكروا أن الشخص الميت والمصابين تعرضوا لتسمم غذائي ناتج عن بكتيريا الإشريكية القولونية التي كانت في الوجبات.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن حادثة الوفاة وقعت لشخص مسن في ولاية كولورادو.

وأضافت أنه تم نقل 10 مصابين بالتسمم إلى المستشفيات، من بينهم طفلة تعاني من مضاعفات شديدة من الكلى.

وتم الإبلاغ عن حالات الإصابات بين 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر الجاري، في ولايات منها كولورادو وأيوا ويوتا وغيرها، لكن أكثر الحالات كانت في كولورادو.

ولم يتم تحديد مكون محدد كسبب للتسمم، لكن المحققين يركزون على البصل ولحم البقر.

وتشير التحقيقات الأولية التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء إلى أن البصل المقطع الذي يتم تقديمه في الوجبة هو مصدر محتمل للتلوث، وتجري وزارة الزراعة الأمريكية تحقيقاً أيضا.

وقال مسؤولون في ماكدونالدز، إن النتائج الأولية تشير إلى أن بعض الأمراض مرتبطة بالبصل الذي تم الحصول عليه من مورد واحد.

بكتيريا الإشريكية القولونية، هي نوع من البكتيريا الشائعة التي تعيش عادة في أمعاء البشر والحيوانات. هناك أنواع مختلفة من الإشريكية القولونية، بعضها غير ضار، بينما يمكن أن تكون أنواع أخرى ضارة وتسبب الأمراض والوفاة.