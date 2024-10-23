البيت الأبيض: سنعتبر الجنود الكوريين الشماليين أهدافا مشروعة إذا قاتلوا بأوكرانيا

وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تراقب إرسال جنود من كوريا الشمالية إلى روسيا، موضحا أنه لا علم لواشنطن حول إمكانية إرسالهم إلى أوكرانيا.

‏ وأشار كيربي إلى أن واشنطن ستعتبر الجنود الكوريين الشماليين "أهدافا مشروعة" إذا قاتلوا في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا، واصفا هذه الخطوة بأنها "قضية خطيرة للغاية" إذا انضموا إلى الحرب في أوكرانيا إلى جانب موسكو، وحذر من العواقب المحتملة لها.

في هذا الإطار، قال رئيس جهاز الاستخبارات الكورية الجنوبية للمشرعين إن 3 آلاف جندي كوري شمالي موجودون الآن في روسيا لتلقي التدريب على الطائرات المسيرة وغيرها من المعدات قبل نشرهم في ساحات القتال في أوكرانيا.

وقال أوستن للصحفيين خلال زيارة إلى روما: "نحن نرى أدلة على أن قوات كورية شمالية ذهبت إلى روسيا، وتابع "ما يفعلونه بالضبط – سنرى".

وتعد تصريحات أوستن أول تأكيد علني أمريكي على إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا.

وأضاف: "إذا كانوا مقاتلين، فإن نيتهم هي المشاركة في هذه الحرب نيابة عن روسيا، وهذه قضية خطيرة للغاية، وسيكون لها تأثيرات ليس فقط في أوروبا، بل ستؤثر أيضا على الأوضاع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".