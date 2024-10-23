ظهروا كمدنيين.. آخر مشاهد لمنفذي هجوم "توساش" الإرهابي في تركيا

القاهرة - مصراوي

نشرت وسائل إعلام تركية، المشاهد الأخيرة لاثنين من الإرهابيين منفذي الهجوم على شركة الصناعات الجوية التركية "توساش"، والذي راح ضحيته 4 مواطنين وعدد من الجرحى.

وأظهر مقطع الفيديو اثنين من الإرهابيين، وهم يسيرون بالشارع، وبعد ذلك دخلوا إلى مواقف التاكسي وهم ممسكين بأيديهم وأظهروا مظهر الزوجين، ثم بعد ذلك استقلوا سيارة اجره حيث جلس الإرهابي بجانب سائق التاكسي، وجلست الإرهابية في المقعد الخلفي، حسبما نشرت صحيفة صباح التركية.

Teröristlerin saldırı anından önce bilinen son görüntüsü: pic.twitter.com/xSGSiYZgcF — BPT (@bpthaber) October 23, 2024

وتابعت الصحيفة، أن الإرهابيين بعد ذلك أوقفوا السائق في مكان منعزل بحجة التدخين وقتلت الإرهابية سائق التاكسي بمسدس أخرجته من حقيبتها، بعدها استمروا في طريقهم لمقر الشركه، وهم يظهرون انفسهم كمدنيين عاديين.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin, taksici Murat Arslan'ın aracına çift gibi görünerek bindikleri, yolda sigara içme bahanesiyle aracı durdurup şoförü şehit ettikleri anlaşıldı. pic.twitter.com/LCxeGV9YUm — Dümdüz Haber (@dumduzhaber) October 23, 2024

وأعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش".

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع على شركة الصناعات الجوية والفضائية بأنقرة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وتؤكد مصر إدانتها الشديدة لأيّة اعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية".

وأضافت الخارجية في بيانها: "تعرب مصر عن تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التركي في هذا الظرف الدقيق".

وقدّمت مصر تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب التركي الشقيق ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين في الهجوم.

ويعد مصنع الصناعات الجوية التركية "توساش" واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا. وهي تنتج الطائرة قآن، أول طائرة مقاتلة وطنية في البلاد، إضافة إلى مساهمتها في إنتاج مقاتلات أخرى تركية.