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البث العبرية: تل أبيب الكبرى تتعرض لقصف صاروخي من لبنان

09:17 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

تل أبيب الكبرى تتعرض لقصف صاروخي من لبنان

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب الكبرى تتعرض لقصف صاروخي من لبنان.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، أن حزب الله لا يزال يمتلك القدرة على قصف تل أبيب الكبرى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصده إطلاق 4 صواريخ من لبنان باتجاه الوسط وجرى اعتراض بعضها.

وأوضح الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، أنه قدم العلاج لعدد من الأشخاص أصيبوا أثناء توجههم إلى الملاجئ.

وقبل وقت قليل، قالت هيئة البث العبرية، إن حركة الطيران المدني في مطار بن جوريون الدولي توقفت عقب قصف تل أبيب.

‏ وأفادت تقارير إعلامية، باعتراض 3 صواريخ في سماء تل أبيب، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل للمرة الثانية اليوم.

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