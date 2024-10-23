مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين بانفجار لغم أرضي جنوب لبنان

وكالات

أعلنت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 15 في انفجار لغم أرضي جنوبي لبنان.

من جانبه، قال حزب الله، إن قواته قصفت بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بين مرتفع المدور ومستعمرة زرعيت، كما قصفت تجمعا آخرا غرب مدرسة بلدة راميا جنوبي لبنان.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل للمرة الثانية اليوم.

وقالت هيئة البث العبرية، إن حركة الطيران المدني في مطار بن جوريون الدولي توقفت عقب قصف تل أبيب.