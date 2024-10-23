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البث العبرية: توقف حركة الطيران بمطار بن جوريون بعد قصف تل أبيب

08:58 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

مطار بن جوريون الدولي

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن حركة الطيران المدني في مطار بن جوريون الدولي توقفت عقب قصف تل أبيب.

‏ وأفادت تقارير إعلامية، باعتراض 3 صواريخ في سماء تل أبيب، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل للمرة الثانية اليوم.

وأعلنت مصادر إسرائيلية، مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 15 في انفجار لغم أرضي جنوبي لبنان.

من جانبه، قال حزب الله، إن قواته قصفت بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بين مرتفع المدور ومستعمرة زرعيت، كما قصفت تجمعا آخرا غرب مدرسة بلدة راميا جنوبي لبنان.

مطار بن جوريون الدولي قصف تل أبيب جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله بلدة راميا جنوب لبنان
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