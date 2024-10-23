هجوم مسلح على توساش.. ماذا نعرف عن عملاقة صناعة المقاتلات الجوية التركية؟

القاهرة- مصراوي

في سابقة هي الأولى من نوعها تعرضت شركة الصناعات الجوية التركية "توساش"، لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 14 آخرين، في حين أعلنت السلطات التركية مقتل منفذين الهجوم الـ4.

وزير الدفاع التركي اتهم حزب العمال الكردستاني بأنه هو منفذ الهجوم المسلح على واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا.

ويعد مصنع الصناعات الجوية التركية "توساش" واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا. وهي تنتج الطائرة قآن، أول طائرة مقاتلة وطنية في البلاد، إضافة إلى مساهمتها في إنتاج مقاتلات أخرى تركية.

شركة "توساش" (TUSAŞ) التركية، المعروفة أيضًا باسم الصناعات الجوية والفضائية التركية (Turkish Aerospace Industries – TAI)، هي واحدة من أبرز الشركات في مجال الصناعات الدفاعية والجوية في تركيا. تقوم بتطوير وتصنيع العديد من المنتجات المتعلقة بالطيران والفضاء والدفاع.

تأسست توساش في عام 1973 تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا بهدف تعزيز صناعة الطيران والدفاع التركية وتقليل الاعتماد الأجنبي في هذا القطاع، في وقت لاحق، في عام 1984، تم تأسيس شركة TUSAS Aerospace Industries، Inc، هذه المرة لتلبية احتياجات القوات الجوية التركية والإنتاج المشترك لطائرات F-16 في تركيا بموجب شراكة تركية وأمريكية لمدة 25 عامًا.

في عام 2005، بعد 21 عامًا من إنشائها وقبل 4 سنوات بقليل حتى تنتهي مدة تلك الشراكة، حصل الطرف التركي على أسهم شركاء الولايات المتحدة. ثم في عام 2005، اندمجت توساش و TUSAS Aerospace Industries، Inc. وخرجت TAI ككيان مدمج.

تم إنشاء TAI من قبل الدولة التركية لأداء كوحدة مركزية لتركيا لتصميم وتطوير وتصنيع أنظمة الفضاء الجوي، بما في ذلك المنصات الجوية ذات الأجنحة الثابتة و المروحية والطائرات بدون طيار والسواتل وإجراء البحث والتطوير في التكنولوجيا.

أصبحت TAI واحدة من الشركات الرائدة ذات الاعتراف العالمي بسبب نجاحها في صناعات الطيران والدفاع. يمكن تصنيف نجاح TAI في خمس مجموعات استراتيجية مختلفة ؛ (1) الهياكل الجوية، (2) الطائرات، (3) الطائرات العمودية، (4) الطائرات بدون طيار، (5) مجموعات النظم الفضائية.

في إطار المجموعات الاستراتيجية، تدير TAI مجموعة كبيرة من البرامج من بينها T129 هليكوبتر هجومية، وطائرة هليكوبتر عامة T625، ونظام ANKA للقدرة على التحمل الطويل بدون طيار، وطائرات HURKUS الأساسية للمدربين، وأقمار الاتصالات/المراقبة كأمثلة، ومن أهم منتجاتها، المقاتلة متعددة المهام قآن (TF-Xسابقًا).

قآن هي طائرة مقاتلة من الجيل الخامس تُطورها "توساش" لتكون بديلاً محليًا للطائرات الأجنبية، مثل F-16 الأمريكية. تهدف الطائرة إلى امتلاك قدرات شبحية وأحدث التقنيات في مجال الطيران.

من إنتاج الشركة أيضًا مروحية “أتاك” T129، وهي مروحية هجومية تُستخدم لأغراض الدعم الجوي القريب والمشاركة في العمليات الهجومية. تم تطويرها بالتعاون مع شركة “أغستا ويستلاند” الإيطالية، لكن تمتاز بنسختها التركية بتعديلات تقنية مختلفة، وأيضًا مروحية “غوكباي” T625، وهي مروحية متعددة الأغراض تُستخدم للمهام المدنية والعسكرية.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات التركية قيّدت الوصول إلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهجوم الذي استهدف شركة صناعة الطيران والفضاء "توساش" في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن محكمة تركية قررت حظر النشر في قضية الهجوم على منشآت صناعة الطيران والفضاء بشركة "توساش" في منطقة كهرمان كازان بأنقرة.

وأدان وزير العدل التركي يلماز تونتش، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي على منشآت صناعة الطيران والفضاء في منطقة كهرمان كازان بأنقرة.

وأوضح تونتش أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقا بشأن الهجوم الإرهابي الغادر على منشآت صناعة الطيران والفضاء بشركة "توساش".